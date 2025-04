STF confirma decisão que anulou revisão da vida toda do INSS Beneficiários não terão de devolver valores recebidos F Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h45 ) twitter

STF mantém decisão que derruba revisão da vida toda do INSS

O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que anulou a revisão da vida toda dos cálculos do INSS. Os ministros decidiram que os segurados que obtiveram este benefício não precisam devolver os valores já recebidos.

A revisão permitia o recálculo dos benefícios considerando todas as contribuições do trabalhador, não apenas as realizadas após julho de 1994.

Com a manutenção da decisão anterior, essa possibilidade deixa de ser aplicada, mas sem exigir a devolução de quantias já pagas aos segurados.

Assista em vídeo - STF mantém decisão que derruba revisão da vida toda do INSS

