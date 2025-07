STF confirma medidas restritivas contra Jair Bolsonaro após operação da PF Ex-presidente deve usar tornozeleira eletrônica e evitar redes sociais; contato com filho Eduardo está proibido Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h25 ) twitter

STF mantém decisão de Moraes que determina medidas restritivas contra Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro após uma operação da Polícia Federal em Brasília. Durante a ação, foram encontrados na casa de Bolsonaro 14 mil dólares em espécie, um pendrive escondido no banheiro e uma cópia de uma ação judicial nos Estados Unidos.

As medidas incluem o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acessar redes sociais e um toque de recolher noturno entre as 19h e as 07h. Além disso, Bolsonaro está proibido de contatar outros investigados, diplomatas estrangeiros e seu filho Eduardo Bolsonaro. A decisão foi baseada em um pedido da Procuradoria Geral da República devido ao risco de fuga do ex-presidente, que nega intenções de deixar o país e classifica a investigação como politicamente motivada.

