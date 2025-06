STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários Ministros ainda precisam chegar a um acordo sobre as sanções Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários

O Supremo Tribunal Federal (STF) já conta com maioria de votos a favor de responsabilizar redes sociais por conteúdos gerados por usuários. O julgamento, que será retomado hoje, apresenta um placar de 6 a 1.

Quatro ministros ainda precisam votar e, embora a maioria apoie a responsabilização, existem propostas diferentes sobre como as plataformas devem ser responsabilizadas.

Os ministros terão que definir as condições sob as quais as Big Techs podem ser responsabilizadas por publicações consideradas ilícitas.

Assista ao vídeo - STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!