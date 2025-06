STF julga recurso de Carla Zambelli contra condenação Deputada licenciada pode ser presa se decisão for confirmada Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 10h48 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h48 ) twitter

STF julga nesta sexta (6) recurso de Carla Zambelli contra prisão

O Supremo Tribunal Federal está julgando um recurso que contesta a condenação da deputada federal Carla Zambelli. Licenciada do mandato e atualmente na Itália, Zambelli enfrenta a possibilidade de prisão caso sua sentença de 10 anos por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça seja mantida.

A Interpol incluiu seu nome na lista de foragidos internacionais, abrangendo 196 países.

O julgamento ocorre virtualmente e está programado para ser concluído nesta sexta-feira.

A inclusão de Zambelli na lista da Interpol reflete a seriedade do caso, enquanto sua presença na Itália levanta questões sobre a execução de uma potencial ordem de prisão.

