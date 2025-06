STF mantém condenação de dez anos para Carla Zambelli Zambelli está na Itália e pediu afastamento temporário do cargo de deputada Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF nega recurso e mantém condenação de dez anos da deputada Carla Zambelli

O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de anulação da pena de dez anos de prisão para a deputada Carla Zambelli, condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Com a decisão unânime, ela deve começar a cumprir a pena imediatamente.

No entanto, Zambelli encontra-se na Itália, onde solicitou afastamento do cargo por 120 dias. A Interpol incluiu seu nome na lista de foragidos internacionais compartilhada com 196 países. Devido à sua cidadania italiana, o Supremo pretende solicitar apoio ao Ministério das Relações Exteriores para tratar da extradição.

Assista ao vídeo - STF nega recurso e mantém condenação de dez anos da deputada Carla Zambelli

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!