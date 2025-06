STF retoma julgamento sobre responsabilidade de redes sociais por publicações de usuários Empresas podem ser responsabilizadas por não removerem conteúdos ofensivos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 10h40 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h40 ) twitter

STF retoma julgamento sobre responsabilização de redes sociais por publicações de usuários

O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo postado em suas redes.

Atualmente, as empresas de tecnologia são responsabilizadas apenas se não retirarem conteúdos ofensivos após uma ordem judicial.

O relator do processo, ministro Dias Toffoli, e o ministro Luiz Fux já votaram a favor da responsabilização das empresas. O julgamento será retomado com o voto do ministro André Mendonça.

