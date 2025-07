Tiroteios aumentam 36% no primeiro semestre de 2025 no Rio, Recife e Salvador Confrontos armados resultaram em 108 mortes e deixaram 64 pessoas feridas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h38 ) twitter

Tiroteios aumentam 36% no primeiro semestre de 2025 no Rio, Recife e Salvador

As regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife e Salvador registraram um aumento de 36% nos tiroteios no primeiro semestre deste ano. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foi o bairro mais afetado, com 66 ocorrências.

A área metropolitana do Rio concentrou a maioria dos incidentes, representando 57% dos 253 tiroteios registrados nas três cidades. No total, os confrontos armados resultaram em 108 mortes e deixaram 64 pessoas feridas.

Assista ao vídeo - Tiroteios aumentam 36% no primeiro semestre de 2025 no Rio, Recife e Salvador

