Trabalhos para remover óleo de barco afundado no rio Caeté terminam nesta sexta (9) Pescadores temem contaminação devido ao vazamento no Pará Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 17h49 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h49 )

Devem ser concluídos nesta sexta-feira (9) os trabalhos de remoção do óleo do barco que afundou no rio Caeté, no Pará, no início da semana. O vazamento atingiu aproximadamente 11 quilômetros do rio e afetou a vegetação ao redor.

A cidade de Bragança declarou situação de emergência para facilitar a obtenção de recursos destinados à limpeza do rio. Pescadores locais estão preocupados com a possível contaminação dos peixes, essenciais para seu sustento. Um gabinete de crise foi criado para monitorar a situação e evitar novos vazamentos.

