Três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos no emprego Salário e saúde mental ainda são desafios para muitos trabalhadores Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 10h35 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos no emprego

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas revela que três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos com seus empregos. Apesar disso, metade dos entrevistados considera o salário a principal fonte de insatisfação. Além disso, 19% destacam a carga excessiva de trabalho e as condições mentais no ambiente profissional como preocupações significativas.

Assista ao vídeo - Três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos no emprego

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!