Três torcedores ficam feridos após queda de placa no Morumbi Acidente ocorreu durante partida entre São Paulo e Libertad pela Libertadores Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h47 )

Filho de torcedor atingido por placa no Morumbis diz que o pai está internado em estado grave

Durante uma partida da Libertadores da América no estádio Morumbi, três torcedores do São Paulo ficaram feridos após a queda de uma placa de metal. O incidente ocorreu quando os torcedores comemoravam o gol de empate do time contra o Libertad, do Paraguai.

Entre as vítimas estão um homem de 49 anos e seus dois filhos. O pai sofreu ferimentos graves e está internado em estado crítico na UTI. O acidente aconteceu no anel inferior da arquibancada, e um dos filhos chegou a desmaiar devido ao impacto. Torcedores presentes gravaram o momento em que os primeiros socorros foram prestados no local.

O São Paulo Futebol Clube divulgou uma nota dizendo que está oferecendo suporte às vítimas e espera pela recuperação dos feridos. O clube também informou que está analisando as imagens para identificar os responsáveis pelo ocorrido.

Assista em vídeo - Filho de torcedor atingido por placa no Morumbis diz que o pai está internado em estado grave

