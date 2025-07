Tribunal de Justiça de SP empossa novos juízes substitutos Evento no Palácio da Justiça reúne magistrados de diversas regiões Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 06h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h39 ) twitter

TJ-SP empossa 117 novos juízes substitutos

O Tribunal de Justiça de São Paulo realizou a posse de 117 novos juízes substitutos no Palácio da Justiça, localizado no centro da capital paulista.

O grupo é composto por 63 mulheres e 54 homens, com média de idade de 32 anos e meio.

Os novos magistrados vêm de diversas regiões do Brasil e passam a integrar o primeiro grau de jurisdição do Judiciário paulista, que conta com mais de dois mil magistrados em exercício.

Assista ao vídeo - TJ-SP empossa 117 novos juízes substitutos

