Trump posterga discussões sobre tarifas com o Brasil Nova tarifa de importação de produtos brasileiros começa em agosto Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h08 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump descarta negociação imediata sobre tarifas com o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não pretende iniciar imediatamente negociações sobre o aumento das tarifas de importação de produtos brasileiros. Ele indicou a possibilidade de discutir o assunto com o presidente Lula em um momento futuro.

Antes de viajar para o Texas, onde planeja visitar áreas afetadas por enchentes, Trump fez essas declarações durante uma coletiva na Casa Branca. Ele afirmou que uma conversa com Lula poderá ocorrer no futuro, mas não agora. Além disso, mencionou que acredita que Jair Bolsonaro tem sido tratado de maneira injusta. A nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos está prevista para começar a vigorar no dia 1º de agosto.

Assista ao vídeo - Donald Trump descarta negociação imediata sobre tarifas com o Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!