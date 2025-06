Túnel descoberto em posto de combustíveis em Sumaré (SP) levava a banco Escavação de 60 metros foi encontrada após chão do posto ceder Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chão de posto de combustíveis desaba e revela túnel em construção que levaria até agência bancária

Um túnel que conectava um posto de combustíveis a uma agência bancária foi descoberto em Sumaré, São Paulo. A estrutura estreita, com cerca de 70 centímetros de largura e menos de um metro de profundidade, se estendia por aproximadamente 60 metros até uma boca de lobo na rua adjacente. A descoberta ocorreu quando um pedreiro iniciou uma obra no local e notou irregularidades, acionando as autoridades.

O delegado da Polícia Federal responsável pelo caso afirmou que ainda não é possível determinar se a escavação é recente ou antiga. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela construção do túnel.

Assista ao vídeo - Chão de posto de combustíveis desaba e revela túnel em construção que levaria até agência bancária

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!