Captiva híbrido plugin é confirmado na Argentina e fica perto do Brasil Versão combina motor 1.5 a gasolina e propulsor elétrico que seria bem-vinda no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Chevrolet optou por renovar o Equinox no Brasil, lançando não apenas a versão a combustão 1.5 turbo. Por outro lado, anunciou que até o final do ano o Captiva (Wuling Starlight) elétrico também será oferecido por aqui. Mas, como sabemos, esse segmento está migrando de forma acelerada para os híbridos como BYD Song Plus, GWM Haval H6, Jaecoo 7 ou Tiggo 7 PHEV. E agora, a GM confirmou o Captiva híbrido plugin para o mercado argentino.

Captiva híbrida plugin (Wuling Starlight) com imagens do mercado mexicano Chevrolet Divulgação

A GM irá oferecer o Captiva que vem da China, onde é conhecido como Wuling Starlight na Argentina, depois do México, que também teve o produto anunciado nessa versão.

RESUMO DA NOTÍCIA Chevrolet confirma lançamento do Captiva híbrido plug-in na Argentina.

Captiva PHEV combina motor 1.5 a gasolina e propulsor elétrico com 204cv.

Modelo tem autonomia de até 130km e características superiores a concorrentes como Jeep Compass.

Possibilidade de importação do Captiva para o Brasil está em análise devido ao aumento da demanda por SUVs híbridos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Captiva híbrida plugin (Wuling Starlight) com imagens do mercado mexicano Chevrolet Divulgação

O mais interessante do Chevrolet Captiva PHEV desenvolvido pela SAIC-GM na China está no conjunto mecânico. Ele combina o motor 1.5 a gasolina aspirado de 106cv combinado com motor elétrico dianteiro, que resulta em 204cv. Em seu mercado de origem, o Captiva PHEV tem bateria de 9,5kwh ou 20kwh para uma autonomia de até 130 km no ciclo chinês.

Captiva híbrida plugin (Wuling Starlight) com imagens do mercado mexicano Chevrolet Divulgação

Na ficha técnica, o Starlight S é um SUV médio e tem 4,74 m de comprimento com bons 2,80 m de entre-eixos, graças ao seu projeto feito para o motor elétrico, sendo um pouco maior que um Jeep Compass ou Toyota Corolla Cross.

‌



Captiva híbrida plugin (Wuling Starlight) com imagens do mercado mexicano Chevrolet Divulgação

Pode ser que o Captiva PHEV chegue ao Brasil também importado da China, assim como o Chevrolet Spark EUV e Captiva EV? É provável.

O nome Captiva também é forte por aqui, bem como as vendas de SUVs híbridos plugáveis crescendo mês a mês.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.