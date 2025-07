Carros mais vendidos da quinzena: T-Cross se destaca e Tera já aparece na lista SUV compacto já vendeu 1.262 unidades nos primeiros quinze dias de julho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução/Fiat

As vendas de veículos na primeira quinzena de julho destacaram o segmento dos SUVs acima de compactos. A Fiat Strada seguiu na liderança com 5.580 unidades nos primeiros quinze dias do mês e o Volkswagen T-Cross foi o segundo no ranking geral com 4.060 unidades e líder entre os automóveis de passeio nas vendas.

Volkswagen T-Cross Extreme Marcos Camargo Jr 04.04.202

O segundo carro foi o Hyundai Creta com 4.033 unidades, seguido pelo Polo com 3.898 unidades. O Onix que está em processo de mudança também veio bem com 3.643 unidades. O Corolla Cross se manteve à frente dos SUVs médios com 2.917 unidades comercializadas. O Argo foi o sexto do ranking com 2.623 unidades e o HB20 com 2.481 unidades.

RESUMO DA NOTÍCIA A Fiat Strada lidera as vendas com 5.580 unidades na primeira quinzena de julho.

O Volkswagen T-Cross foi o segundo carro mais vendido, registrando 4.060 unidades.

O Hyundai Creta aparece em terceiro com 4.033 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross se destaca entre os SUVs médios.

O novo modelo Tera já figura entre os 20 mais vendidos, com 1.262 unidades comercializadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

VW/Divulgação

Vale destacar o Jeep Compass que vem perdendo espaço rápido com 2.001 unidades comercializadas, bem atrás do Corolla Cross. Outro destaque foi o Tera com 1.262 unidades, já aparecendo entre os 20 mais vendidos. O Pulse teve quase o dobro com 2.155 unidades e o Kardian já nem aparece entre os 20 primeiros.

‌



Top 20 mais vendidos

1 - T-Cross – 4.060 unidades

2 - Creta – 4.033

‌



3 - Polo – 3.898

4 - Onix – 3.643

‌



5 - Corolla Cross – 2.917

6 - Argo – 2.623

7 - HB20 – 2.481

8 - Fastback – 2.405

9 - Kicks – 2.405

10 - Nivus – 2.393

11 - Tracker – 2.237

12 - Pulse – 2.155

13 - Compass – 2.001

14 - HR-V – 1.969

15 - Mobi – 1.843

16 - Virtus – 1.811

17 - Corolla – 1.537

18 - Tiggo 7 – 1.534

19 - Renegade – 1.516

20 - Tera – 1.262

VOLKSWAGEN TERA 1.0 MPI: versão mais BARATA com motor do Polo Track VALE A PENA? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.