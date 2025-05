Picapes mais vendidas: Hilux e Ranger crescem e Frontier cai Toyota comemora liderança enquanto Amarok e Frontier perderam espaço Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h51 ) twitter

Toyota Hilux e SW4 2025 Toyota/Divulgação

O ranking de picapes mais vendidas de abril mostra a expansão dos modelos médios e uma liderança cada vez maior da veterana Toyota Hilux. Em abril, foram 3.934 unidades entregues, 521 a mais que em março. Já a Ford Ranger vem crescendo pelo retrovisor da Toyota e emplacou 2.980 unidades, 483 a mais que o mês anterior. Fechando o pelotão das líderes, a Chevrolet S10 ficou com 2.695 unidades, crescimento de 365 em relação a março.

Ford Ranger Ford/Divulgação

Em um volume bem menor, a Mitsubishi L200 fechou abril com 1.413 unidades, mostrando algum crescimento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram 1.252 unidades entregues, porém, ainda antes da reestilização.

Chevrolet S10 ganha versão “100 anos” Chevrolet/Divulgação

A Fiat Titano ficou longe do pódio, mas cresceu bastante: foram 1.069 unidades vendidas em abril, crescimento superior a 25% sobre março. A Frontier foi a picape que mais perdeu espaço no mês: foram só 348 unidades entregues, uma queda de quase 600 unidades em relação a março. A Amarok vem caindo e registrou só 159 unidades em abril, a BYD Shark vendeu 140 unidades e a Jac Hunter registrou 48 unidades. Os dados são fornecidos pela Fenabrave. Veja o ranking completo:

Picapes mais vendidas em abril de 2025

1 - Toyota Hilux: 3.934

‌



2 - Ford Ranger: 2.980

3 - Chevrolet S10: 2.695

‌



4 - Mitsubishi L200: 1.413

5 - Fiat Titano: 1.069

‌



6 - Nissan Frontier: 348

7 - Volkswagen Amarok: 159

8 - BYD Shark: 140

9 - Jac Hunter: 48

