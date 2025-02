SUVs baratos que poderiam ser vendidos no Brasil (mas não são) Outros mercados oferecem SUVs a partir de R$ 42 mil que poderiam ser oferecidos aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 08h47 ) twitter

O Brasil, com seus problemas de mobilidade e transporte público deficiente, tem uma frota estimada em 115 milhões de veículos. Porém, muitas pessoas não têm acesso a um carro especialmente zero quilômetro por aqui. E com tantos impostos e juros exorbitantes, poucas pessoas podem comprar um carro na concessionária.

Hoje um veículo de entrada custa em torno de R$ 74 mil, como um Renault Kwid, Fiat Mobi e Citroën C3. Mas fora do Brasil há carros bem baratos, mesmo no universo dos SUVs, segmento que mais cresce nas vendas por aqui.

Hoje o R7-Autos Carros seleciona alguns SUVs baratos em outros países que poderiam ser vendidos no Brasil, mas não são.

Tata Punch

O pequeno SUV da Indiana Tata é menor que um carro compacto como Onix e HB20 e maior que um Mobi ou Kwid. O Punch faz sucesso na Índia e em vários países da Ásia onde é vendido a partir de US$ 7,2 mil, cerca de R$ 42 mil.

Tata Punch - Tata/Divulgação Tata Punch - Tata/Divulgação

O Punch tem motor três cilindros 1.2 com 84cv e 11kgfm de torque combinado com câmbio manual ou mesmo automático de cinco marchas.

Suzuki Breeza

O pequeno SUV da Marutti Suzuki é um veterano de mercado e faz sucesso do Sudeste Asiático e na Índia, onde é produzido. Tem porte de um SUV compacto como Pulse e Kardian, sendo movido por um motor 1.5 a gasolina de 105cv em opções manuais e automáticas.

Suzuki Breeza - Suzuki/Reprodução Suzuki Breeza - Suzuki/Reprodução

É conhecido pelo motor robusto e de baixa manutenção e custa a partir de US$ 9,5 mil, cerca de R$ 56 mil.

Nissan Magnite

O SUV compacto da Nissan já foi até cogitado para o Brasil, mas fontes seguras da marca dizem que ele não será feito ou vendido aqui. Sua plataforma é baseada no Renault Kwid. Só em 2024 150.000 unidades do Magnite foram vendidas na Índia.

SUV compacto da Nissan usa mesma plataforma do Renault Kwid

Tem motor 1.0 aspirado de 70cv nas versões de entrada e 1.0 turbo com câmbio automático. Seus preços partem dos US$ 7,6 mil, cerca de R$ 44 mil em valores convertidos.

Renault Kiger

O Kiger usa a mesma base do Kwid, assim como o Magnite, mas em dimensões ampliadas para ser de fato um SUV compacto. Tem até uma versão de 7 lugares em um carro com 3,99m de comprimento, que é o tamanho de um Hyundai HB20.

Renault Kiger - Renault/Divulgação Renault Kiger - Renault/Divulgação

Tem motor 1.0 aspirado de 70cv e 1.0 turbo de 100cv como o Magnite e preços a partir de US$ 7,5 mil, cerca de R$ 42 mil em valores convertidos.

Mahindra XUV 3XO

O SUV compacto indiano é vendido também na África e alguns países da Ásia. Tem perfil compacto com 3,99m de comprimento e faz sucesso com seu perfil mais alto.

Mahindra XUV 3XO - Mahindra/Divulgação Mahindra XUV 3XO - Mahindra/Divulgação

Tem motor 1.2 de 110cv a gasolina, 1.2 turbo de 129cv e até versão 1.5 diesel de 85cv. Seus preços a partir de US$ 9,1 para o modelo 1.2 aspirado e câmbio manual, cerca de R$ 53 mil, ou quase R$ 20 mil a menos do que o nosso Kwid.

Geely Binyue

O SUV compacto a gasolina da Geely ainda vem um bom volume na China. Tem 4,33m de comprimento, similar a um SUV como Nissan Kicks ou Jeep Renegade e tem inúmeras versões e até mesmo opções elétricas.

Geely Binyue - Geely/Reprodução

A versão de entrada tem motor 1.0 de 80cv, mas chega a ter opções turbo de 129cv e um elétrico também de 80cv. Seu preço começa em US$ 7,5 mil, cerca de R$ 44 mil.

Baojun RS-3

O SUV da marca Baojun pertence ao grupo SAIC que é um dos maiores da China.

Baojun RS-3 - Baojun/divulgação

O RS-3 é um modelo compacto com motor 1.5 de 99cv a gasolina vendido com câmbio automático e multimídia ao preço de US$ 15 mil, cerca de R& 87 mil em valores convertidos.

