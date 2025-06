SUVs mais vendidos: T-Cross lidera compactos e Compass volta a vencer entre os médios Jeep retoma liderança no segmento intermediário Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h49 ) twitter

Os dados de vendas dos SUVs no Brasil mostram um avanço maior do que outros segmentos, como os hatches e sedãs e também uma mudança nos números de maio. Dados divulgados pela consultoria Jato Dynamics que revela uma disputa acirrada em todos os segmentos. O Volkswagen T-Cross segue líder no ranking geral e líder no segmento de compactos com 9.410 unidades comercializadas em maio.

O segundo colocado é o Jeep Compass, que vinha perdendo espaço mês a mês para o Corolla Cross e em maio retomou as vendas. Foram 5.688 unidades, enquanto o Toyota rendeu 5.536 unidades.

O Hyundai Creta também veio bem, mantendo a boa aceitação após a reestilização completa. Foram 5.333 unidades vendidas em maio.

O Fiat Fastback teve nada menos que 4.809 unidades, enquanto o Nivus veio na sequência com 4.591 unidades. O Chevrolet Tracker, que vem caindo nas vendas, registrou 4.332 unidades após várias chamadas de promoções na rede de concessionários da GM,

O Jeep Renegade, veterano prestes a completar dez anos de vendas, também reagiu muito bem com 3.644 unidades. O Nissan Kicks Play que é outro veterano emplacou 3.476 unidades e o Pulse 3.352 unidades.

Veja o ranking completo de SUVs mais vendidos em maio de 2025

1 - Volkswagen T-Cross: 9.410 unidades

2 - Jeep Compass: 5.688 unidades

3 - Toyota Corolla Cross: 5.513 unidades

4 - Hyundai Creta: 5.333 unidades

5 - Fiat Fastback: 4.809 unidades

6 - Volkswagen Nivus: 4.591 unidades

7 - Chevrolet Tracker: 4.352 unidades

8 - Jeep Renegade: 3.644 unidades

9 - Nissan Kicks Play: 3.476 unidades

10 - Fiat Pulse: 3.352 unidades

