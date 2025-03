Volvo recontrata antigo CEO e tem dois anos para corrigir os rumos Samuelsson voltará ao comando da marca sueca e pode fortalecer desenvolvimento de modelos híbridos (e não elétricos) Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/03/2025 - 10h51 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h51 ) twitter

Volvo/Divulgação

Em 2022 a Volvo demitiu Hakan Samuelsson, CEO que ocupou o cargo de liderança na montadora durante dez anos. Em função de um plano de eletrificação total até 2030, a Volvo entendeu que o processo seria rápido em uma transição total para os carros elétricos. Mas isso não ocorreu como sabemos e a marca deu alguns passos para trás. Até mesmo no Brasil, a Volvo perdeu mercado. Agora a marca vai trocar de liderança outra vez com a saída de Jim Rowan hoje, 31 de março, e em seu lugar assumirá Hakan Samuelsson.

Volvo/Divulgação

Foi com Samuelsson que a Volvo conseguiu ótimos resultados com seus modelos híbridos como XC60 e XC90 desenvolvidos sob sua gestão. Como um “pivô” importante para a marca, segundo a própria Volvo, Samuelsson também fez a integração entre o desenvolvimento da Geely e a Volvo.

Volvo/Divulgação

Segundo a Volvo será “um movimento rápido para acompanhar a mudança tecnológica com crescimento em meio a um cenário geopolítico complexo e intensificação da competição em todas as regiões.”. Sobre Samuelsson, a Volvo também disse que o executivo traz “ampla experiência industrial” com conhecimento da companhia e que sabe executar novos projetos sob pressão.

English News CN/Reprodução

Na prática, depois de dar um passo atrás sobre a eletrificação total, a Volvo admite que tem que fazer várias mudanças em seus modelos híbridos para que se tornem mais competitivos. A Volvo não fez nenhuma menção a novidades nem mesmo a questão de carros híbridos e elétricos mas se concentrou em falar sobre tecnologia e sobre a experiência de Samuelsson que reassume o posto de CEO ainda nesta semana.

