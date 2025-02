Avião que caiu na Barra Funda não deve ter caixa-preta, segundo professor

Em entrevista ao Alerta Brasil desta sexta-feira (7), James Waterhouse, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP-São Carlos, afirmou que modelos iguais aos da aeronave que caiu na avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo, não têm caixa-preta e gravador de voz.



Segundo o especialista, a ausência do equipamento não prejudica diretamente a investigação, já que outras evidências ajudam a determinar as causas do acidente. "A caixa-preta é um pedaço logicamente importante, mas ela é só um pedaço desse universo todo", pontuou Waterhouse.