Cirurgia a laser é a nova aposta menos invasiva para retirada de cálculos renais

Uma nova tecnologia facilitou a vida de médicos e pacientes para o tratamento de cálculos renais . O acúmulo de pedras no rim atinge um a cada 10 brasileiros ao longo da vida e, em casos mais graves, com pedras de mais de 2 cm de diâmetro, são necessárias incisões para a retirada cirurgicamente.

No entanto, o novo método consiste na utilização de um laser com o auxílio de uma lanterna para eliminar os cálculos ainda no órgão, sem a necessidade de um corte profundo. O médico Paulo Bruna, especialista Instituto do Cálculo Renal do Hospital Moriah, pontua que, com o equipamento, é possível localizar e fragmentar com precisão as pedras, com o aumento gradativo na potência do laser conforme ade cada caso.