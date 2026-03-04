Logo R7.com
Entenda os impactos na economia durante a guerra

Conflito no Oriente Médio entra no quinto dia; mais de mil civis iranianos morreram

Alerta Brasil|Do R7

Os Estados Unidos têm demonstrado um interesse estratégico em regiões ricas em recursos naturais, como o petróleo. O economista Rodrigo Simões explica a situação.

