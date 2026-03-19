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Especialista analisa o avanço da guerra no Irã

Israel atacou o maior complexo de gás natural do mundo; líderes mundiais se reúnem em Bruxelas

Alerta Brasil|Do R7

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Israel atacou, nesta quinta-feira (19), o maior complexo de gás natural do mundo, no Irã. Em resposta, os iranianos atacaram um dos principais complexos de gás do Catar.

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