Especialista analisa o avanço da guerra no Irã

Israel atacou, nesta quinta-feira (19), o maior complexo de gás natural do mundo, no Irã. Em resposta, os iranianos atacaram um dos principais complexos de gás do Catar.



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