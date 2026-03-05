Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

EUA afundam navio de guerra iraniano perto do Sri Lanka

Mais de 87 militares morreram; embarcação conseguiu enviar pedido de socorro

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos intensificaram as ações militares contra o Irã, demonstrando sua capacidade estratégica de longo alcance. A operação inclui o afundamento de um navio iraniano no Sri Lanka.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • sri-lanka
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.