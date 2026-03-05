EUA afundam navio de guerra iraniano perto do Sri Lanka
Mais de 87 militares morreram; embarcação conseguiu enviar pedido de socorro
Os Estados Unidos intensificaram as ações militares contra o Irã, demonstrando sua capacidade estratégica de longo alcance. A operação inclui o afundamento de um navio iraniano no Sri Lanka.
