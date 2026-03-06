Frente fria chega com força acima do normal no Brasil

Uma nova frente fria chega ao Brasil nos próximos dias com força acima do normal. De acordo com os meteorologistas, a chuva aumenta e o calor diminui no Sul e no Sudeste a partir do final de semana. Há risco de mais temporais em regiões do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Zona da Mata mineira.



