Frente fria chega com força acima do normal no Brasil

Chuva aumenta e calor diminui no Sul e no Sudeste; há risco de temporais

Alerta Brasil|Do R7

Uma nova frente fria chega ao Brasil nos próximos dias com força acima do normal. De acordo com os meteorologistas, a chuva aumenta e o calor diminui no Sul e no Sudeste a partir do final de semana. Há risco de mais temporais em regiões do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Zona da Mata mineira.

