Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia

Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O recente conflito no Oriente Médio está gerando preocupações econômicas significativas em todo o mundo. O economista Roberto Uebel fala sobre o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • Petróleo
  • Turismo
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.