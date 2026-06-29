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Idoso continua se apresentando e encantando o público no esqui aquático

Glenn Sperry, de 85 anos, criou acrobacias que desafiam limites do esporte e são conhecidas no mundo todo

Alerta Brasil|Do R7

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Aos 85 anos, o esquiador aquático Glenn Sperry segue ativo e impressionando com manobras que marcaram o esporte.

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