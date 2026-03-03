Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Irã ataca embaixadas americanas na Arábia Saudita e no Kuwait

EUA recomendam que cidadãos americanos saiam de 14 países da região; Egito e Catar estão na lista

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Os recentes ataques a embaixadas e bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio têm gerado preocupações internacionais. O economista Igor Lucena comenta o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • arabia-saudita
  • kuwait
  • ira
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.