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Jogadores de futebol correm para fugir de redemoinho

Fenômeno acontece quando calor faz o ar quente subir rapidamente na forma de funil gigante

Alerta Brasil|Do R7

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A final de um campeonato de futebol de várzea foi interrompida de uma forma curiosa, no Distrito Federal.

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