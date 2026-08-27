Jogadores de futebol correm para fugir de redemoinho
Fenômeno acontece quando calor faz o ar quente subir rapidamente na forma de funil gigante
A final de um campeonato de futebol de várzea foi interrompida de uma forma curiosa, no Distrito Federal.
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