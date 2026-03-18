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Juiz atrapalha atleta durante corrida

Ele se confundiu com outra corrida e tentou direcionar participante para pista errada

Alerta Brasil|Do R7

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Durante uma maratona na China, um incidente inusitado ocorreu quando o juiz da prova confundiu o líder com um participante de outra competição que acontecia simultaneamente.

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