'Impunidade, omissão e covardia não são opções para pacificação’, diz Moraes

“A história nos ensina que a impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação”, afirmou Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), durante a abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete aliados na suposta trama de tentativa de golpe de Estado, em Brasília, nesta terça-feira (2).



Segundo Moraes, o caminho da impunidade pode parecer mais fácil, mas deixa “cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia”. Diante disso, ele reiterou a necessidade de afastar ações contra a democracia por meio do respeito à Constituição, aplicação das leis e do fortalecimento das instituições.