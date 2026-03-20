Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Líder supremo do Irã promete vingança em comunicado

Ele também pediu ao regime iraniano que acabe com a segurança dos inimigos do país

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, general Ali Mohammad Naini, morreu durante um ataque israelense na madrugada desta sexta-feira (20). Antes do ataque, ele afirmou que o país mantém a capacidade de produzir mísseis e retaliar ataques americanos e de Israel.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • estados-unidos
  • ira
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.