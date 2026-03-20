Líder supremo do Irã promete vingança em comunicado
Ele também pediu ao regime iraniano que acabe com a segurança dos inimigos do país
O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, general Ali Mohammad Naini, morreu durante um ataque israelense na madrugada desta sexta-feira (20). Antes do ataque, ele afirmou que o país mantém a capacidade de produzir mísseis e retaliar ataques americanos e de Israel.
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