Líder supremo do Irã promete vingança em comunicado

O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, general Ali Mohammad Naini, morreu durante um ataque israelense na madrugada desta sexta-feira (20). Antes do ataque, ele afirmou que o país mantém a capacidade de produzir mísseis e retaliar ataques americanos e de Israel.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!