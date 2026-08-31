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Motorista provoca acidente impressionante em Hong Kong

Apesar da violência da batida, condutor conseguiu sair e fugir do local

Alerta Brasil|Do R7

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Um carro em alta velocidade capotou várias vezes após bater nas barreiras de uma pista em Hong Kong, na China

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