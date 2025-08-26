‘Negacionismo precisa ser superado’, afirma Barroso sobre mudanças climáticas durante RECORD Talks

Luís Roberto Barroso , presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), discursou na abertura do evento RECORD Talks , em Brasília, na manhã desta quinta-feira (26). Durante sua fala, Barroso enfatizou a necessidade de combater o negacionismo climático, especialmente em relação ao aquecimento global. Ele também destacou que a superação desse desafio ainda enfrenta obstáculos.



“O negacionismo precisa ser superado, porque o planeta está avisando que já estamos passando da hora de enfrentar este problema. Quem acompanhou as inundações no Rio Grande do Sul no ano passado, as secas na Amazônia mais prolongadas da história, as queimadas no pantanal, e quem viu bairros inteiros queimados na Califórnia, esses são os sinais do planeta”, ressaltou o presidente do STF.



O ministro afirmou que os impactos no meio ambiente estão diretamente relacionados às condições básicas de dignidade, já que têm desdobramentos em diversos aspectos da vida de diferentes grupos sociais.



“A questão climática começou a ser compreendida como uma questão de direitos humanos, porque afeta a vida das pessoas, porque afeta a integridade física das pessoas, porque a propriedade das pessoas, porque afeta, sobretudo, as pessoas mais pobres, que muitas vezes precisam ser transferidas de locais de suas habitações”, disse Barroso.