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Ponte desaba no dia da inauguração na Indonésia

Várias pessoas atravessavam a estrutura e caíram em riacho; não há relatos de mortos

Alerta Brasil|Do R7

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Uma ponte suspensa recém-construída desabou durante a cerimônia de inauguração no último domingo (30), na cidade de Pangandaran, na Indonésia.

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