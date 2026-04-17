São Paulo registra primeira morte por febre amarela

O estado de São Paulo confirmou os primeiros três casos de febre amarela deste ano. Entre eles, um homem de 38 anos faleceu devido à doença. Nenhum dos infectados havia sido vacinado.



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