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São Paulo registra primeira morte por febre amarela

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica, vítima de 38 anos não era vacinada

Alerta Brasil|Do R7

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O estado de São Paulo confirmou os primeiros três casos de febre amarela deste ano. Entre eles, um homem de 38 anos faleceu devido à doença. Nenhum dos infectados havia sido vacinado.

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