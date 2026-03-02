Logo R7.com
Secretário de Defesa dos EUA fala sobre ataques ao Irã

Autoridades repercutem escalada de conflito no final de semana

Alerta Brasil|Do R7

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegsett, detalhou a operação militar conjunta do governo americano e Israel contra o Irã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Irã
  • Israel
  • guerra

