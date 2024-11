Sem bombas nem sirenes: como está o Líbano após o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah

De acordo com o correspondente da RECORD no Oriente Médio , Mathias Brotero, Beirute, a capital do Líbano, amanheceu nesta quarta-feira (27) sem explosões, bombas nem sirenes, um dia após o governo de Israel ter aprovado o cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah . No entanto, o Exército israelense confirmou ter disparado contra um veículo com integrantes considerados suspeitos no sul do país. As autoridades reforçaram que "qualquer violação do cessar-fogo será respondida com força".