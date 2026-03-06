Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Transtornos psiquiátricos atingem sociedade de forma desigual

Mulheres são mais propensas a sofrer de depressão do que os homens

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

A saúde mental das mulheres é afetada por uma série de fatores como sobrecarga de trabalho doméstico e profissional, desigualdade salarial e violência.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Depressão
  • Saúde
  • Saúde mental
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.