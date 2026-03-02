Urgente: Ataques são realizados na capital do Líbano

A capital libanesa Beirute foi alvo de um ataque nesta segunda-feira (2). As ações ocorrem como resposta às investidas do grupo Hezbollah contra territórios israelenses e outras regiões.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!