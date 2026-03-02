Logo R7.com
Urgente: Ataques são realizados na capital do Líbano

Beirute sofre ataques em retaliação a ações do Hezbollah contra Israel

Alerta Brasil|Do R7

A capital libanesa Beirute foi alvo de um ataque nesta segunda-feira (2). As ações ocorrem como resposta às investidas do grupo Hezbollah contra territórios israelenses e outras regiões.

