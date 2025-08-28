Vídeo em câmera lenta captura Via Láctea atravessando ruínas na Síria
Gravação mostra a galáxia cruzando o céu noturno sobre as ruínas de Palmira, reconhecidas como patrimônio mundial da Unesco
Imagens impressionantes registraram a Via Láctea atravessando o céu noturno sobre as ruínas de Palmira, na Síria. O vídeo foi gravado utilizando a técnica de time lapse, que condensa longos períodos em poucos segundos.
As ruínas de Palmira são reconhecidas como patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), apesar da destruição causada pela guerra civil do país, e serviram como cenário para a captura celestial hipnotizante.
