Vídeo em câmera lenta captura Via Láctea atravessando ruínas na Síria

Imagens impressionantes registraram a Via Láctea atravessando o céu noturno sobre as ruínas de Palmira, na Síria . O vídeo foi gravado utilizando a técnica de time lapse, que condensa longos períodos em poucos segundos.



As ruínas de Palmira são reconhecidas como patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), apesar da destruição causada pela guerra civil do país, e serviram como cenário para a captura celestial hipnotizante.