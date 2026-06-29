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Vini Jr mantém contato com amigos e professores de escola

Atleta é o protagonista da atual Copa do Mundo e faz questão de não esquecer origens

Alerta Brasil|Do R7

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Vinícius Júnior, reconhecido como o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa em 2024, continua valorizando suas raízes no Rio de Janeiro.

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