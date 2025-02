Zelensky admite que pode deixar a presidência pela paz da Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou, no domingo (23), que pode deixar o cargo para alcançar a paz na região. O anúncio aconteceu na véspera do terceiro ano da guerra entre Ucrânia e Rússia, em meio às negociações para o fim do conflito.



Segundo a correspondente internacional Ana Paula Gomes, é a primeira vez que Zelensky disse que desistiria da presidência se o país entrasse na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) . A adesão ao grupo foi uma das justificativas para a invasão liderada pelo presidente russo Vladimir Putin.



Outro ponto levantado pelo líder ucraniano foi a possibilidade de negociação com os Estados Unidos por apoio militar do país em troca da extração de minerais na Ucrânia.