Lideranças da Otan fazem falta nas negociações de paz na Ucrânia, afirma especialista

Durante a Conferência de Segurança de Munique, nesta sexta-feira (14), autoridades americanas, russas e ucranianas se reuniram para discutir sobre a guerra no leste europeu . Segundo Donald Trump, formas de encerrar o conflito foram debatidas por representantes de alto escalão dos três países.



A Ucrânia, no entanto, negou a participação na reunião. O presidente ucraniano afirmou estar disposto a se reunir com Vladimir Putin, desde que seja acordado um plano entre Kiev e os aliados americanos e europeus para solucionar o conflito.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de direito e relações internacionais do Ibmec-RJ Lier Ferreira pontuou que os principais esforços pelo fim da guerra estão concentrados nas grandes potências envolvidas, deixando de lado a própria Ucrânia, e destacou a ausência da Otan nas negociações.



“Os interesses ucranianos, particularmente aqueles levados pelo seu presidente Volodymyr Zelensky, não estão sendo considerados. E nós estamos sentindo falta de um ator fundamental que é a liderança da Otan , principalmente a partir dos seus países mais importantes, que são respectivamente Alemanha, Inglaterra e a França”, disse.