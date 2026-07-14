79% dos norte-americanos esperam conflito prolongado com Irã

Uma pesquisa recente com 1.019 norte-americanos revelou que a população dos Estados Unidos está pessimista em torno do impacto econômico e duração da guerra no Oriente Médio.



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