Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

79% dos norte-americanos esperam conflito prolongado com Irã

Pesquisa também aponta que 37% dos entrevistados aprovam ataques dos EUA contra o Irã

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Uma pesquisa recente com 1.019 norte-americanos revelou que a população dos Estados Unidos está pessimista em torno do impacto econômico e duração da guerra no Oriente Médio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Gasolina
  • Guerra
  • Irã
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.