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90% das pessoas com 10 anos ou mais utilizam internet no Brasil

Avanço ocorre entre moradores da área rural e idosos; dados de 2025 foram divulgados pelo IBGE

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Dados obtidos por meio da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) relataram que cerca de 168,7 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais utilizam a internet.

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