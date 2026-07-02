90% das pessoas com 10 anos ou mais utilizam internet no Brasil

Dados obtidos por meio da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) relataram que cerca de 168,7 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais utilizam a internet.



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