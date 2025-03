Absolvição de Daniel Alves 'vai causar um temor na mulher em fazer denúncia', diz advogado

A anulação da condenação de Daniel Alves , preso em 2023 por agressão sexual contra uma jovem na Espanha, causa apreensão em mulheres no mundo todo, na avaliação do advogado criminalista Matheus Chiocheta.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), Chiocheta explica que as evidências coletadas foram contestadas tardiamente, ou seja, apenas após a sentença final. Ele ressalta a necessidade de analisar o processo para identificar eventuais falhas na investigação.



O advogado conclui que, apesar disso, não se deve duvidar do relato da vítima, pois ela manteve sua identidade em sigilo, sem buscar fama ou destaque diante da repercussão do caso.