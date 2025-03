Aceleração da abertura do mercado japonês para carne bovina brasileira é estratégica; veja análise

Denis Medina, professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, afirma que a decisão de acelerar a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira é estratégica, já que o Brasil busca estreitar laços comerciais com os países para os quais exporta. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), o especialista destaca que essa aproximação pode prejudicar a relação comercial entre Japão e Estados Unidos.





Na quarta-feira (26), o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, propôs medidas para agilizar a abertura do mercado à carne brasileira. A demanda histórica dos produtores foi discutida em um encontro entre Ishiba e o presidente Lula , no qual o Japão assumiu o compromisso de enviar uma missão técnica para inspecionar as condições de produção da carne no Brasil.





Atualmente, o Japão importa cerca de 70% da carne bovina que consome, sendo que 80% desse total são provenientes dos Estados Unidos e da Austrália.