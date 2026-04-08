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Ações para frear alta dos combustíveis custarão R$ 30,5 bilhões

Governo decide mexer na tributação dos cigarros para compensar parte dos gastos

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro anunciou um plano de contingência para enfrentar a escalada nos preços dos combustíveis.

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