Ações para frear alta dos combustíveis custarão R$ 30,5 bilhões
Governo decide mexer na tributação dos cigarros para compensar parte dos gastos
O governo brasileiro anunciou um plano de contingência para enfrentar a escalada nos preços dos combustíveis.
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