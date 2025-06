Acordo com UE pode proporcionar ganho médio de R$ 10 bilhões ao ano para o Brasil; entenda

O tratado entre Mercosul e União Europeia , discutido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita à França, tem potencial de beneficiar a economia brasileira, segundo análise do economista Rodrigo Simões.



Em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (5), Simões avalia que as barreiras impostas por alguns países, como os Estados Unidos, apenas prejudicam sua economia interna. O professor comenta ser essencial a troca de bens e serviços e o estabelecimento de parcerias bilaterais . “Nenhum país consegue sobreviver sozinho”, pontua.



No caso do acordo entre Mercosul e União Europeia , que encontrou resistência por parte da França, em especial seus agricultores, um levantamento do governo federal indica que o entendimento pode gerar um aumento de R$ 13 bilhões em investimento no Brasil, além de reduzir o preço de alguns produtos para os consumidores .